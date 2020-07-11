بصورة من الطفولة.. هبة مجدي تحيي ذكرى ميلاد والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:
أحيت الفنانة هبة مجدي، ذكرى ميلاد والدها الراحل، التي تحل اليوم السبت الموافق ١١ يوليو.
ونشرت هبة صورًا لوالدها بينها صورة لها من الطفولة تجمعها بوالدها الراحل، وعلقت عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام": "عيد ميلاد سعيد في الجنة يا بابا". وتوفي والد الفنانة هبة مجدي في ٢٥ أبريل ٢٠١٦.
وشاركت الفنانة هبة مجدي في السباق الرمضاني الماضي بمسلسل"فرصة تانية"، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، نهال عنبر، محمود البزاوي، ومن إخراج مرقس عادل.
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