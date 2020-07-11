فيديو.. لطيفة تداعب الأمواج على شاطئ البحر

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

شاركت الفنانة التونسية لطيفة جمهورها ومتابعيها عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، مقطع فيديو لها ظهرت خلاله وهي تداعب الأمواج على شاطئ البحر، خلال عطلتها الصيفية التي تقضيها حاليًا بالساحل الشمالي.

وعلقت "لطيفة" على الفيديو: أخبار أجواء الصيف معاكم إيه؟ مين شاف البحر ومين لسة؟

وطرحت لطيفة مؤخرا أغنية "للشمس"، عبر قناتها على "يوتيوب"، وصورتها على طريقة فيديو كليب، كلمات ياسين الحمزاوي وألحان وتوزيع أمين القلسي.