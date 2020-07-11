محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر أعلن الفنان محمد رمضان عن تعاقده على حملة إعلانات لصالح أحد المنتجين. ونشر رمضان صورة له عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "الحمد لله.. وقعت عقد حملة إعلانات منتج أنا بحبه.. قريب هتعرفوا تفاصيل أكثر.. وانتظروا أغنيتي مع سوبر ساكو الثلاثاء المقبل بإذن الله". أغنية "تيك توك" دويتو يجمع رمضان مع ساكو، وهي من كلمات وألحان فرغلي بلاكس وتوزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، ومشرف على الإنتاج محمود رمضان، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر محمد رمضان يتعاقد على حملة إعلانات ويطرح "تيك توك" الثلاثاء المُقبل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.