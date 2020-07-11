ذكرى رحيل الإمام محمد عبده.. مسلسلات تناولت سيرة شخصيات دينية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

في مثل هذا اليوم 11 يوليو من عام 1905، رحل أحد رموز التجديد في الفقه الإسلامي، دعا للقضاء على الجمود الفكري، والإصلاح في العالم العربي، هو الإمام محمد عبده، الذي التفتت الدراما لأهميته ولدوره، بتقديم عمل فني يتناول قصة حياته، حمل اسمه، وجسده الفنان الكبير أحمد عبدالعزيز.

عُرض مسلسل "الإمام محمد عبده" عام 2005، قصة وسيناريو وحوار عايد الرباض، مراجعة تاريخية يونان لبيب رزق، إخراج شكري أبو عميرة، وشارك في البطولة منى عبدالغني، عفاف شعيب، وفاء عامر، طارق لطفي، أحمد خليل، أشرف عبدالغفار، هادي الجيار، مدحت مرسي، محمود مسعود.

شخصية الإمام محمد عبده لم تكن الشخصية الوحيدة التي اهتمت الدراما التليفزيونية بتقديمها في عمل فني، ونستعرض في السطور التالية أبرز الشخصيات الدينية التي تعرف عليها الجمهور عبر المسلسلات..

جمال الدين الأفغاني

في عام 1984 قُدم مسلسل يتناول سيرة جمال الدين الأفغاني، من الأعلام المجددين في الفكر الإسلامي، وجسد شخصيته الفنان محمود ياسين، تأليف أحمد رائف، وإخراج جلال غنيم.

شارك في بطولة العمل محمودالجندي، محمود الحديني، محسن سرحان، يوسف شعبان، أشرف عبدالغفور ونظيم شعراوي.

الشعراوي

هو الأشهر بحكم أن عدة أجيال مازالت تعيش اليوم، عاصرته، واستمعت لأحاديثه وشاهدت برامجه ولقاءاته حتى وقت قريب، الشيخ محمد متولي الشعراوي.

قدم الفنان حسن يوسف سيرة الشعراوي في مسلسل "إمام الدعاة"، تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج مصطفى الشال، بطولة حسن يوسف، عفاف شعيب، سميرة عبدالعزيز، محمد الدفراوي، سوسن بدر، حمدي أحمد، أحمد الشافعي.

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الإمام المراغي

هذه المرة جسد الفنان حسن يوسف شخصية الإمام المراغي، الذي كان قاضي للقضاة في السودان وتم تعيينه رئيسًا للمحكمة حتى وصل لمشيخة الأزهر.

"الإمام المراغي" تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج وفيق وجدي، بطولة نهال عنبر، سميرة عبدالعزيز، عمر الحريري، أشرف عبدالغفور، رشوان توفيق.

العارف بالله- الإمام عبدالحليم عبدالله

يعد الفنان حسن يوسف بين أكثر الفنانين تجسيدًا للشخصيات الدينية، في مسلسل "العارف بالله" جسد شخصية الإمام عبدالحليم عبدالله.

المسلسل تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج مصطفى الشال، بطولة عفاف شعيب، جمال إسماعيل، مديحة حمدي، محمد وفيق، محمود الجندي، محمود الحديني.

الإمام ابن حزم

في عام 1998، قدم الفنان محمد رياض، شخصية الإمام ابن حزم، تأليف بهاء الدين إبراهيم، إخراج حسام الدين مصطفى.

يحكي العمل قصة حياة اﻹمام ابن حزم، ويركز على المعارك والمناظرات الفكرية التي دخل فيها طيلة حياته مع السلطة ورجال الدين، وقصة حبه ﻹحدى الجواري التي صارت زوجته فيما بعد.

شارك في بطولة العمل فايزة كمال، وفاء صادق، سوسن بدر، أحمد عبدالحليم، مفيد عاشور، عادل هاشم، محيي الدين عبدالمحسن.