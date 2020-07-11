أكشن وغموض وهندي.. تعرف على أفلام سهرة السبت على القنوات الفضائية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي

تعرض مجموعة من القنوات باقة متميزة من الأفلام التي نالت جوائز عالمية أو حققت إيرادات ضخمة؛ لتحقيق التسلية والترفيه لجماهير الوطن العربي.

ويقدم لكم "الخليج 365" خريطة بأفلام السهرة اليوم السبت 11 يوليو:

MBC 2

في تمام الساعة الثامنة مساء اليوم، الجمهور على موعد مع الفيلم الكوميدي The Change Up، إنتاج عام 2011، كتابة جون لوكاس وسكوت مور، ومن إخراج دافيد دوبكن.

تدور أحداث الفيلم عندما يتبادل محامٍ محب لعمله وصديقه المستهتر مشاعر الغيرة والحسد من أسلوب حياة بعضهما البعض، يستفيقان بعد حفلة صاخبة ليجدا أنفسهما وقد تحققت أمنيتهما وتبادلا جسديهما.

أما في تمام الساعة العاشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Whiskey Tango Foxtrot، إنتاج عام 2016، بطولة تينا فاي، مارجوت روبي، مارتن فريمان.

تدور أحداث الفيلم حول المذكرات التي تم إضافة بعض اللمسات عليها للصحفية كيم باركر، تحكي تفاصيل السنوات التي قضتها في باكستان وأفغانستان ابتداء من عام 2002.

MBC Max

في تمام الساعة التاسعة مساءً، تعرض قناة "إم بي سي ماكس" فيلم الغموض والأكشن Oldboy، إنتاج عام 2003، ومن إخراج تشان ووك.

تدور أحداث الفيلم، بعد تعرض جو بشكل مفاجئ للاختطاف واحتجازه كرهينة لمدة عشرين عاما دون أي سبب واضح، وعندما يتم إطلاق سراحه فجأة، يشرع في مهمة لمعرفة هوية الشخص الذي قام بسجنه.

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وفي تمام الساعة الحادية عشرة مساءً، تعرض القناة فيلم Max Payne، إنتاج عام 2008، بطولة مارك والبيرغ، ميلا كينيس.

تدور أحداث الفيلم، خلال مهمة سرية للانتقام لمقتل زوجته وطفلته، شرطي في شعبة مكافحة المخدرات يجد نفسه متهماً بجريمة قتل، ومطاردا من قبل الشرطة وأفراد العصابة وفساد لا يرحم.

MBC Action

وتعرض قناة "إم بي سي أكشن"، في تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، فيلم الإثارة Blood Diamond، إنتاج عام 2006، بطولة ليوناردو دي كابريو، جينيفر كونيلي، دجيمون هونسو، ومن إخراج إدوارد زويك.

تدور أحداث الفيلم حول مهرب يسعى جاهدا من أجل الحصول على ماسة لا تقدر بثمن لقاء مكافأة مالية وسط فوضى الحرب الأهلية في سيراليون، لكنه سرعان ما يتخلى عن هدفه في سبيل سعيه من أجل الخلاص.

MBC Bollywood

في تمام الساعة التاسعة مساءً تعرض قناة "إم بي سي بوليوود"، فيلم Namaste England، إنتاج عام 2018، بطولة أرجون كابور، بارينيتي تشوبرا، ومن إخراج فيبول أمر.

تدور أحداث الفيلم حول زوجين هنديين يبذلان مجهودا كبيرا من أجل الانتقال للعيش في لندن.

وفي تمام الساعة الحادية عشرة والنصف مساءً، تعرض القناة فيلم Sarkar 3، إنتاج عام 2017، بطولة أميتاب باتشان، رونيت روي، باراغ تياجي، ومن إخراج رام جوبال فارما.

تدور أحداث الفيلم، حول آنو كاركار التي تلوم سبهاش ناجري الملقب بساركار على موت والدها، وتصمم على أن ترى سقوطه، والغريب في الأمر أن من يدعمها في خطتها هذه، هو تشيكو حفيد سبهاش، الأمر الذي يجعل من الصراع هذا حربا شخصية.. ترى من سيفوز في النهاية؟