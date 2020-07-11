تراند اليوم : "خالد بن الوليد" يحتاج إلى بطل بعد القرار المفاجئ لياسر جلال

أعلن الفنان المصري، ياسر جلال، اعتذاره عن عدم تجسيد شخصية القائد الإسلامي، خالد بن الوليد في مسلسل تلفزيوني يروي سيرته الذاتية.

وأكد جلال أن المسلسل يحتاج إلى فترة طويلة من الإعداد البدني من أجل أداء مشاهد الأكشن والمعارك الحربية، بحسب صحيفة "الشروق" المصرية.

وتابع موضحا: "شخصية خالد بن الوليد مسؤولية كبيرة، وأخشى ألا أقوم بتقديمها علي الوجه الأكمل، وذلك بالرغم من سعادتي بالمخرج المتميز رؤوف عبد العزيز، والمؤلف إسلام حافظ"، وأشاد بالسيناريو الذي وصفه بـ"المتميز".



يشار إلى أنه أعلن في شهر يونيو اختيار ياسر جلال لبطولة مسلسل "سيف الله" الذي يروي سيرة القائد الإسلامي خالد بن الوليد، بدلا من الممثل المصري عمرو يوسف.

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وتم استبعاد عمرو يوسف المسلسل بسبب الانتقادات التي كان واجهها صناع العمل منذ الإعلان عن أنه سيجسد الشخصية، إلى جانب عدم استطاعة يوسف تقديمها بسبب عدم إتقانه للفروسية واللغة العربية الفصحى وغيرها من الأسباب الأخرى، بحسب "بوابة الأهرام".

وكان ياسر جلال شارك في موسم دراما رمضان 2020 بمسلسل "الفتوة".

ومن المقرر أن يتم عرض مسلسل "سيف الله" في موسم دراما رمضان المقبل 2021، من إنتاج شركة "سينرجي"، من تصوير وإخراج رؤوف عبد العزيز، وسيناريو وحوار إسلام حافظ، والمسلسل مأخوذ من كتاب "عبقرية خالد" للأديب عباس محمود العقاد.

ويشارك في بطولة مسلسل "سيف الله" الممثلين، يوسف شعبان ومحسن محيي الدين وسوسن بدر ورانيا يوسف وأحمد خالد صالح ورانيا محمود ياسين ورشدي الشامي.