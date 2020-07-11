تراند اليوم : شاهد.. ناشط يصف روان بن حسين بـ"البقرة" كيف درت؟

انفعلت الفاشينيستا الكويتية روان بن حسين، على متابع سخر من جسمها ووصفه بـ"البقرة" وذلك خلال نشرها صورة أثناء احتفالها بوصول متابعيها لـ100 ألف عبر قناتها على اليوتيوب.

ونشرت روان بن حسين عبر صفحتها في إنستغرام، صورة وهي ترتدي فستانا فوق الركبة وتحتفل بيدها تورتة، في حين تقف أختها خلفها، مختفية تماماً لم تظهر سوى يديها وهي تمسك بالبلالين والتي عبارة عن رقم 100.

ولاقت الصورة ردود فعل واسعة بين متابعيها، وكان من بينهم الفاشينيستا المصرية آيسل خالد والتي علقت "فقدتي الكثير من وزنك روان"، ليسخر متابع آخر من تعليقها، قائلاً "يا شين البقر سووا نفسهم رشيقات"، وهو ما أغضب روان بشدة لترد قائلة "يا شين الذكر لا عمل نفسه رجال".