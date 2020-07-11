وجهت الفنانة دينا الوديدي رسالة إلى طلاب الجامعات وطلاب الثانوية العامة، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك. وصرحت دينا قائلة: ‏اعاده للبوست ده يخص الطلاب جمعيا .. الخرجين والعايدين واللي هيتخرجوا وخصوصا طلاب ثانوية عامة هانت هانت هانت عشان نتقابل بعد ما تخلصوااااا ونغني ونرقص. هانت هانت عشان نتقابل بعد ما تخلصوااااا ونغني ونرقص. Advertisements يذكر أن الفنانة دينا الوديدي طرحت مؤخرًا أغنية بعنوان ياللي معدي، والأغنية من كلمات نبيل عبد الحميد، وألحان دينا الوديدي، وتوزيع حسين جمال، كما حققت الأغنية نجاحًا كبيرًا عبر مواقع السوشيال.

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كانت هذه تفاصيل خبر دينا الوديدي لـ طلاب الثانوية العامة: هانت عشان نتقابل بعد ما تخلصوا ونغني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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