اقتربت أغنية Bon Voyage من حاجز الـ 4 مليون مشاهدة، وذلك في الأسبوع الثاني من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".
الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارولفيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.
شارك في الكليب من الجانب التمثيلي بجانب كارول الفنان والإعلامي باسل أزارو، الفنانة أميرة الشريف، ومن إخراج:بتول عرفة، وتم تصويره بالرغم
يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون ، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي.
كانت هذه تفاصيل خبر في أسبوعها الثاني..أغنية Bon Voyage تقترب من المليون الرابع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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