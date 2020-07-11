في أسبوعها الثاني..أغنية Bon Voyage تقترب من المليون الرابع

اقتربت أغنية Bon Voyage من حاجز الـ 4 مليون مشاهدة، وذلك في الأسبوع الثاني من طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب".

الأغنية من كلمات: كامالا خربيك، كارول سماحة، ليون، ألحان:يوسف، يان بيريير، توزيع:روجيرا بياكل، جمعت كارول

فيها بين اللهجة اللبنانية واللغة الفرنسية.

شارك في الكليب من الجانب التمثيلي بجانب كارول الفنان والإعلامي باسل أزارو، الفنانة أميرة الشريف، ومن إخراج:بتول عرفة، وتم تصويره بالرغم

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من الاجراءات الإحترازية للوقاية من وباء كورونا ، مع اتباع جميع قواعد السلامة والتعقيم.

يذكر أن آخر إصدارات كارول الغنائية كانت من خلال أغنية "مش هعيش"، التي طرحتها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وبلغ عدد مشاهداتها أكثر من 2 مليون ، من كلمات أمير طعيمة، ألحان إسلام زكي.