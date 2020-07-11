فيديو .. راشد الماجد يكسر حاجز الـ 500 ألف نسبة مشاهدة بـ ولهان

كسر الفنان راشد الماجد حاجز الـ 500 ألف نسبة مشاهدة، وجاء ذلك منذ طرحه أغنية ولهان عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب. وأغنية ولهان من كلمات رمز، وألحان أحمد الهرمي، وتوزيع سيروس. Advertisements يذكر أن الفنان راشد الماجد طرح مؤخرًا أغنية بعنوان الناس تحلم، والأغنية من كلمات أنور المشيري، وألحان فايز السعيد، وتوزيع محمد صالح، كما كسرت الأغنية حاجز الـ 2 مليون نسبة مشاهدة منذ طرحها عبر موقع يوتيوب.

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