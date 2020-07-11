إنجي خطاب ترثي هيثم أحمد زكي بكلمات من ذهب

رثت الفنانة إنجي خطاب، الفنان هيثم أحمد زكي، وجاء ذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام. ونشرت إنجي خطاب صورة لهيثم أحمد زكي، وعلقت عليها راثية: ياريت متنسوش هيثم بدعوه منكم جزاكم الله خيرا.. اللهم ارحمه Advertisements واغفر له وعوضه بالجنه ونعيمها يارب. واغفر له وعوضه بالجنه ونعيمها يارب. يذكر أن فيلم الكنز 2، هو آخر أعمال الفنية للنجم الراحل هيثم أحمد زكي، والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق، أحمد صيام، نهى عبادين، رمزي لينر، أحمد مالك، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عبدالرحمن، الشحات مبروك، جمال عبدالناصر، جميل برسوم، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون. زكي، والفيلم من تأليف عبدالرحيم كمال، وإخراج شريف عرفة، وبطولة كل من محمد سعد، محمد رمضان، هند صبري، أمينة خليل، روبي، أحمد حاتم، هاني عادل، سوسن بدر، عباس أبو الحسن، هيثم أحمد زكي، أحمد رزق، أحمد صيام، نهى عبادين، رمزي لينر، أحمد مالك، محمد محمود عبدالعزيز، سارة عبدالرحمن، الشحات مبروك، جمال عبدالناصر، جميل برسوم، محيي إسماعيل، عبدالعزيز مخيون.

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