في ظل كورونا..شروظ حضور حفل "مسار إجباري" بدار الأوبرا المصرية

يحيي الفريق الغنائي الشهير "مسار إجباري" حفله الجماهيري الاول في ظل أزمة كورونا، وذلك على إحدى مسارح دار الأوبرا المصرية .

من المقرر أن يقام الحفل يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو، في تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك في مسرح النافورة، على أن يكون سعر التذكرة

بقيمة 160 جنيها، مع وضع بعض الشروط الوقائية لحضور الحفل كالآتي:

- غير مسموح بالدخول دون كمامات

-الإلتزام بالدخول من البوابة الخاصة بالتعقيم

-الإلتزام بإجراءات قياس الحرارة من قبل المختصين

Advertisements

-ضرورة الحفاظ على التباعد المجتمعي، ووجود مسافات آمنة بين

الجمهور

- غير مسموح بتحريك المقاعد

يذكر أن مسار إجباري قد أحيا عدة حفلات غنائية "أون لاين" خلال الشهور الماضية، وتم طرحها على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وحصلت على عدد ضخم من المشاهدات، وتصدرت محركات البحث المختلفة، قدم خلال الحفلات السابقة باقة غنائية مميزة من احدث البوماتهم "الألبوم"، وحصرص على مشاركة متابعيه في اختيار الأغنيات التي يريدون الاستماع إليها.