تراند اليوم : تامر حسني يعود لتصوير أهم أفلام حياته ” مش أنا ” – شاهد

أعلن الفنان تامر حسني عودته لتصوير فيلمه الجديد “مش أنا”، الذي يشاركه بطولته عدد من نجوم الفن.

نشر تامر صورة جديدة له عبر حسابه على Instagram، وعلّق كاتبا: “رجعنا من ٣ أيام نصور باقي فيلم (مش أنا).. أنا حاسس إني بعمل أهم أفلام حياتي.. إن شاء الله يعجبكم”.

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فيلم “مش أنا” بطولة تامر حسني، وحلا شيحة، وماجد الكدواني، وسوسن بدر، من تأليف تامر حسني وإخراج سارة وفيق في أولى التجارب الإنتاجية لحسام حسني شقيق تامر.

جدير بالذكر أن آخر أعمال تامر حسني السينمائية فيلم “الفلوس”، والذي عرض مع أعياد الكريسماس 2019 وبداية عام 2020.

“الفلوس” من إخراج سعيد الماروق، سيناريو وحوار محمد عبد المعطي، وقصة تامر حسني، وشارك في بطولته مع تامر حسني كل من خالد الصاوي، زينة، عائشة بن أحمد، ومحمد سلام.

تدور أحداث الفيلم حول “سيف”، نصاب محترف، تستعين به الفتاة الجميلة الثرية “حلا”، ليساعدها في استعادة أموالها من نصاب آخر، لتبدأ سلسلة لا منتهية من الخدع والألاعيب التي تختلط فيها مفاهيم الحب والصداقة والحياة