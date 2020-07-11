تراند اليوم : محمد رمضان يوجه حكمة لجمهوره من داخل القطار – إتفرج

شارك النجم محمد رمضان جمهوره ومتابعيه فيديو جديدا له عبر خاصية الاستوري عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات انستجرام.

وظهرت محمد رمضان من القطار وكتب معلقا :القطار بدون عربات خلفه مثل الانسان بدون رفقاء الرحلة.

جديد بالذكر ان احتفل الفنان محمد رمضان من انتهاء تصوير كليبه الجديد الخاص بموقع الفيديوهات تيك توك.

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ونشر محمد رمضان فيديو من كواليس تصوير الكليب وعلق عليه قائلا “انتهينا من تصوير كليب تيك توك إخراج حسام الحسيني مدير تصوير وائل درويش، قريبا.. ثقة في الله نجاح”.

وشارك محمد في سباق الدراما الرمضانية ببطولة مسلسل البرنس مع عدد من نجوم الفن.

المسلسل تأليف وإخراج محمد سامى، وإنتاج شركة سينرجى، ويشارك فى بطولته كل من الفنانين محمد رمضان، وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر، وريم سامى، وعبد الرحمن أبو زهرة، وأحمد داش، ورحاب الجمل، وبدرية طلبة، وآخرين.

https://instagram.com/stories/mohamedramadanws/2350683441726858455?igshid=9hueyek6no2i