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تراند اليوم : سلاف فواخرجي تنتقم لنجلها من المتنمرين وترد بقوة – فيديو

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Amiraali 0 تبليغ

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ظهرت الفنانة السورية سلاف فواخرجى لأول مرة فى بث مباشر مع جمهورها عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعى إنستجرام وكان ذلك سببا فى هجوم شرس على ابنها على الذى ظهر معها فى الفيديو.

وتعرض ابنها علي للتنمر والشتم من قبل بعض المتابعين، إذ تمحورت تعليقات البعض حول وزن ابنها قائلين إنه “سمين” أو متسائلين عن وزنه “اديش وزنك علي؟”.

 

وعلى الرغم من أن فواخرجى لم تعطِ أهمية لهذه التعليقات فى البداية إلا أنها بعد ذلك انزعجت وردت على هذه التعليقات المسيئة لطفلها الذى يبلغ من العمر 11 عاما.

وجاء رد سلاف فواخرجى بأن ما تعرض لها ابنها نوعا من التنمر غير المقبول وليس من الأدب ما يحدث موجهة رسالتها إلى متابعيها.

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أعلنت الفنانة سلاف فواخرجي، عبر حسابها الشخصي بموقع “إنستجرام”، عن موعد عرض مسلسلها الجديد “شارع شيكاغو”، في أواخر الشهر الحالي، عبر فضائية “osn”.

وتجسد سلاف في المسلسل شخصية “ميرامار”، التي تعتبر المحرك الأساسي للأحداث، وتدور حول فترة عاشها الشعب السوري.

مسلسل “شارع شيكاغو”، يشارك في بطولته إلى جانب فواخرجي، الفنان مهيار خضور وجوان خضر وآخرون، وهو من إخراج محمود عبد العزيز.

وانتهت سلاف فواخرجي من تصوير دورها في مسلسل “خط ساخن” مع حسين فهمي ونضال شافعي وصلاح عبدالله وهيثم نجم، تأليف فوزية حسين، وإخراج حسني صالح.

 

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