تراند اليوم : فيفي عبده بتصبح علي جمهورها بوصلة رقص بالأسود – إتفرج

نشرت النجمة فيفى عبده فيديو جديد عبر خاصية الاستوري عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعى للفيديوهات والصور انستجرام.

وظهرت فيفى عبده بالفيديو بأطلالة جذابة بفستان اسود مكشوف وهى ترقص بمنزلها

واعتادت فيفي عبده على الظهور بوصلات رقص من منزلها لتحارب الملل والروتين نتيجة العزل المنزلي بسبب انتشار فيروس كورونا الذي أصبح وباء عالميًا.

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يُذكر أن احدث أعمال فيفي عبده مسلسل “مملكة الغجر” الذي قامت ببطولته مع كل من حورية فرغلي، وعزة مجاهد، وأحمد كرارة، وميار الغيطي، وحازم سمير، وسامح الصريطي، وسناء شافع، وصبري عبد المنعم، ومحمد حمزة، وغيرهم من النجوم.

ttps://instagram.com/stories/fifiabdouofficial/2350380767001151627?igshid=pgrpekdex115