تراند اليوم : قناة النهار تطلق برومو برنامج جديد لهالة فاخر – فيديو

أطلقت قناة “النهار” برومو برنامجها الجديد “هالة خاصة” الذي تقدمه الفنانة هالة فاخر عبر شاشتها.

من المقرر عرض البرنامج خلال النصف الأخير من شهر يوليو الجاري، على مدار يومين في الأسبوع، وهو برنامج فني اجتماعي ثقافي يشمل جميع اهتمامات المجتمع، وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء.

ومن ناحية أخرى، كان آخر أعمال الممثلة هالة فاخر هو مسلسل “سكر زيادة” من تأليف أمين جمال، وإخراج وائل إحسان ويُشارك في البطولة مع نبيلة عبيد، ونادية الجندي، الفنانة القديرة سميحة أيوب، بالإضافة لعدد كبير من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف منهم أحمد السقا، وبيومي فؤاد، وجومانا مراد، وروجينا، ولقاء الخميسي، وعبد الباسط حمودة، وحمدي الميرغني، وصبري فواز، وسليمان عيد، وبدرية طلبه وآخرين