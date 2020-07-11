تراند اليوم : محمد رمضان بيجهز أغنية للتيك توك مع سوبر ساكو

نشر الفنان المصري محمد رمضان، مساء الجمعة، الإعلان التشويقي لأحدث أغنياته والتي تحمل عنوان “تيك توك”، وذلك عبر حسابه في موقع التواصل الاجتماعي “أنستقرام”.

وأعلن رمضان في تعليقه على برومو الكليب موعد طرح الأغنية، قائلا: “إن شاء الله 15 يوليو على قناتي الرسمية على يوتيوب”.

ويتعاون محمد رمضان في أغنية “تيك توك” مع الدي جي والمطرب العالمي سوبر ساكو.

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وجرى تصوير الأغنية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية، إذ صوّر كل منهما المقطع الخاص به في بلده.

أغنية “تيك توك” من كلمات وألحان فرغلي بلاكس وتوزيع سوبر ساكو، Executive Producer محمود الشيخ، مهندس ديكور كريم المهدي، وإخراج حسام الحسيني، وإنتاج MR1 Production.