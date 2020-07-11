شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو محمود ياسين: بنت السولية عندها 3 سنوات أيه المجتمع المريض ده والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبر السيناريست عمرو محمود ياسين عن غضبه الشديد بعد تعليقات البعض على صورة ابنة لاعب النادى الأهلى عمرو السولية والتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة.

وكتب عمرو عبر حسابه على فيس بوك، قائلاً: "تخيلوا بنت عمرو السولية طالعة معاه في صور فالردود اللي بتتقال له من نوعية بنتك مكنة صيني بنتك.. ألخ ألخ.. ملحوظة ابنة عمرو السولية عمرها ٣ سنوات ونصف! ايه يا جماعة المجتمع المريض اللي إحنا فيه ده أيه المصيبة اللي إحنا فيها دي! لازم الدولة تتحرك وتجيب الناس دي والله لازم ننضف".



عمرو محمود ياسين

رد لاعب النادى الأهلي عمرو السولية على تعليقات عدد من متابعيه بموقع إنستجرام ووالتى زعموا أن ملابس ابنته ليلى التى تبلغ من العمر 3 سنوات ونصف غير محترمة، موضحا أنه سيتقدم ببلاغات ضدهم. وكتب عمرو السولية، عبر حسابه بموقع انستجرام، "ليلى بنتي عندها ٣ سنين و نص (لسه قالعة البامبرز من كام شهر) الكلام ده بيتقال على طفلة !! ايه اللي يخلى (بني آدم) خنزير ممكن يبص على لبس طفلة ويركز غير أنه فعلاً خنزير ؟! ايه المرض ده !".

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وأضاف السولية، "دول اللي لما بيكبروا بيكونوا مغتصبين ومتحرشين واللي بنخاف على بناتنا وأهلنا ينزلوا الشارع عشان ميتعرضوش لأذاهم، اتمنى الشيوخ اللي بيبرروا للتحرش و لبس البنت يكونوا مبسوطين دلوقتى و هما شايفين اللي بيحصل".

وتابع، "قررت اتقدم ببلاغات لأصحاب الكومنتات دى عشان اللي زى دول مينفعش يكبروا وسطنا قررت احمي بناتي اللي لسه مشافوش الدنيا وللأسف خايف عليهم يشوفوا كمية القرف و الاشمئزاز ده ".

وكان شارك عمرو السولية لاعب خط وسط فريق الأهلي، متابعيه وجمهوره عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة برفقة ابنته ليلى معلقه عليها :"كل شيء بالنسبالي".

ونشر عمرو السولية عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام صورا جديدة برفقة ابنته ليلى من جلسة تصويرية، لاقت تفاعلا كبيرا من المتابعين على المنصة الاجتماعية.