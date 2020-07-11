شكرا لقرائتكم خبر عن محمد القاضي مخرج كليب أصالة "الحب والسلام": هدفه الإنسانية وتمتلك إحساسا عاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعرب محمد القاضي مخرج كليب المطربة أصالة "الحب والسلام" التي طرحته مؤخرًا وحقق نسب مشاهدة عالية تخطت 2 مليون عن سعادته بردود الأفعال التى تلقتها عقب طرح الكليب والذى يتعاون معها لأول مرة واصفة أياها بصوت قوى ومميزولديها احساس قوى يميزها عن غيرها من المطربين وتنجح فى كل أغنية تقدمها، والأغنية من كلمات وألحان محمد رحيم.





القاضي قال في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" إنه استغرق حوالى يومين في تصوير الكليب أحدهما في إحدى البلاتوهات والأخر في إحدى الكمبوندات مشيرًا إلى أنه اكتسب خبرة كبيرة بعد تصويره بالإضافة إلى تشجيع أًصالة له خاصة أنها كانت مبسوطة بعد تصويره لأنها للمرة الأولى تظهر بهذا الشكل الذى حاز على إعجاب الجميع، ولم تتدخل إطلاقا في كواليس التصوير.





وأشار أن الملحن محمد رحيم تربطه علاقة قوية به وهو مارشحه للمطربة أصالة لتصوير الكليب ويعتبره من أفضل الملحنين الموجودين على الساحة الغنائية بعد تعاونه مع نجوم كبار في مصر والوطن العربى.

وعن انتقادات البعض للكليب قال القاضي: أرى أنها غير صحيحة خاصة أن بعد كتابة الشاعر محمد رحيم لكلمات الأغنية قررنا نضع الشخصيات الموجودة في الكليب بطريقتنا لأن الهدف من الكليب هو الإنسانية.









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واستعانت النجمة أصالة بلغة الإشارة فى كليب "الحب والسلام"، ويظهر فى ‏الكليب ‏ممثلة الصم وضعاف السمع هاجر جمال الشهيرة بـ"مادونا" ومترجم الإشارة بيشوى عماد، وشارك ‏فى ‏تصوير العمل أناس يمثلون جنسيات العالم المختلفة. ‏

وكانت آخر اعمال المخرج محمد القاضي كليب المطرب أحمد جمال "إحنا مش بتوع حداد"، إهداءا لروح الشهيد أحمد المنسي، وجميع شهداء الوطن، وشارك جمال الظهور في الكليب أبناء الشهيد منسي، ومن ألحان أحمد جمال، كلمات محمد طارق، وتوزيع موسيقى وميكس وماستر الهامى دهيمة و أحمد حسام .