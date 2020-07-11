شكرا لقرائتكم خبر عن ‫يوسف الخال: لبنان لم يعد يحتمل أحلامنا فلنساعده من بعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الفنان والإعلامى يوسف الخال، إنه فى زمن الكورونا الحواس الخمس تعطلت، لكن فى زمن لبنان اليوم وأحاسيسنا وحواسنا الإضافية ما زالت هنا، لكننا نفقدها أيضًا تباعًا، مضيفًا أن الرحيل ليس تخلى بل مساعدة للبنان بتخفيف العبء عنه، لبنان لم يعد يحتمل أحلامنا فلنساعده من بعيد.



يوسف الخال

وكتب الخال، عبر حسابه على إنستجرام: "لأول مرّة سأقول: فى زمن الكورونا الحواس الخمس تعطّلت، الله يرحمك يا أرسطو، وإنما فى زمن لبناننا اليوم من أحاسيسنا وحواسنا الإضافية ما زالت هنا، لكننا نفقدها أيضًا تباعًا، نهاجر أم نهجر؟.. الرحيل ليس تخلى بل مساعدة للبنان بتخفيف العبء عنه، لبنان لم يعد يحتمل أحلامنا فلنساعده من بعيد".





وكان يوسف الخال، شن هجومًا على القادة والسياسيين اللبنانيين، قائلاً: "النافذون السياسيون يبحثون عن الحلول لشعوبهم بينما الحقيقة هى نحن من نبحث عن الحلول عنهم ولهم ولنا".

وقال الخال فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر: "نحن فى لبنان مبدعون فى خلق قوانين على القوانين لخدمة وحماية الفاسدين والحؤول دون ملاحقتهم لا اليوم ولا حتى لاحقًا، النافذون السياسيون يبحثون عن الحلول لشعوبهم بينما الحقيقة هى نحن من نبحث عن الحلول عنهم ولهم ولنا".

وفى سياق آخر، وصف الإعلامى اللبنانى يوسف الخال، جائحة فيروس كورونا المستجد بالكذبة، قائلاً: "الذى افتعل تلك المشكلة يملك الحلّ لخلق وتكوين وإبداع نظام عالمى جديد 2021".

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وقال الخال فى تغريده عبر حسابه الرسمى بتويتر: "الهبوط على القمر أكبر كذبة جماعية.. تمامًا ككذبة كورونا.. الذى افتعل تلك المشكلة يملك الحلّ لخلق وتكوين وإبداع نظام عالمى جديد ٢٠٢١.. الصراع صار بين ساكنى الأماكن البعيدة فى السماء وبين ساكنى الأرض".

وشارك يوسف الخال فى عدة أدوار، منها مسلسل سارة مع سيرين عبد النور وتألق أيضا بمسلسل "لو" عام 2014 وبمسلسل أجيال مع الممثلة نادين نجيم، ومع باميلا الكيك فى جذور فى 2013.