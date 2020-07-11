شكرا لقرائتكم خبر عن فنانين طاردتهم شائعات الطلاق أبرزهم السقا والرداد والفيشاوى وأيتن عامر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظاهرة الشائعات تنتشر بين الحين والأخر خاصة في ظل وجود صفحات المواقع التواصل الاجتماعي التي أصبحت منصة لكل من يريد أن يكتب، وأصبحت مصدر لإطلاق الشائعات المستمرة خاصة على المشاهير والفنانين، وبين الحين تظهرالعديد من الشائعات التي تلاحق الفنانين ما بين وفاة وطلاق ومرض، وانتشرت مؤخرا شائعات الطلاق بشكل كثيف، مما أضطر الكثير من الفنانين إلى النفى بشكل سريع سواء من خلال التعليق وتوضيح الامر أو من خلال نشر صورة تجمعه بشريك عمره كدليل على نفى الخبر وإثبات انها مجرد شائعة سخيفة وليس لها أساس من الصحة، ومن خلال هذا التقرير نرصد أبرز هذه الشائعات.



ايتن عامر ومحمد عزب العرب

أيتن عامر وزوجها محمد عز العرب

تعرضت الفنانة أيتن عامر لشائعة طلاق من زوجها مدير التصوير محمد عزب العرب أثناء حملها في مولودتها الأولى منه، بعد أن تداول الكثير هذا الخبر لترد وتنفى هذا الخبر تماما بأنه مجرد شائعة وليس له أي أساس من الصحة.



احمد الفيشاوى وندى الكامل

أحمد الفيشاوى وندى الكامل

طالت هذه الشائعات النجم أحمد الفيشاوى وزوجته ندى الكامل خاصة بعد اثارتهما الجدل أثناء ظهورهما في العديد من المحافل والمهرجانات ، ولكن الفيشاوي نفى هذه الشائعة وصرح بإنه مجرد خبر كاذب ولا يمت للحقيقة بصلة وإن حياته مع ندى الكامل مستقرة وبلا مشاكل، فيما قامت زوجته بنشر مجموعة من الصور التى تجمعها مع زوجها أحمد الفيشاوى، وعلقت عليها بجملة مقتضبة هى "big love".



احمد السقا ومها الصغير

أحمد السقا ومها الصغير

بين الحين والأخر يعانى النجم أحمد السقا من شائعات الانفصال من زوجته الإعلامية مها الصغير، وفى إحدى المرات كتب عبر صفحته الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك"، "يا جماعة حد يقول للبرامج والصفحات اللي بتنقل تتقي الله فينا وفي عائلتنا وأكيد لو حصل لا قدر الله انفصال، بيني وبين زوجتي الناس هاتعرف، ارحمونا يرحمكم الله"، ولكن هذا لم يؤثر فبعد فترة لاحقته نفس الشائعة مرة أخرى وهو ما نفاه من خلال حضوره بصحبة زوجته في ختام مهرجان الجونة في دورته الثالثة والتقطا العديد من الصور التذكارية.

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ياسمين رئيس وهادى الباجورى

ياسمين رئيس وهادى الباجورى

أثارت الفنانة ياسمين رئيس الجدل بعد نشرها تدوينة عبر حسابها على تويتر قالت خلال، " في أغلب الأوقات ومهما كانت الأسباب قوية لما ييجي قرار الانفصال بين اتنين بينهم عيشة وحياة طويلة بيفضل فيه حزن محتاج لوقت كبير عشان يعدي"، ليدرك الجميع بحدوث انفصال مع زوجها المخرج هادى الباجورى، ولكنها سرعان ما نفت الأمر تماما وأكدت أنها كانت تتحدث بشكل عام ولا تقصد الامر على نفسها.



شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

شيرين عبد الوهاب وحسام حبيب

تعتبر النجمة شيرين عبد الوهاب من أبرز النجوم الذين يتعرضون للعديد من الشائعات وتعرضت مؤخرا لشائعة انفصالها عن زوجها المطرب حسام حبيب، وهو ما نفته تمام من خلال نشرها لصورة رومانسية في أحضان زوجها، وعلقت عليها بشكل ساخر قائلة، " زى ما انتوا شايفين مبنبطلش خناق".



حسن الرداد وايمى سمير غانم

حسن الرداد وإيمى سمير غانم

طالت هذه الشائعات الثنائى النجمان حسن الرداد وإيمى سمير غانم، بعد انتشار شائعة تفيد بانفصالهما، وهو ما أغضبهما واضطر حسن الرداد لتوضيح الامر والرد على هذه الشائعة على حسابه الشخصى بموقع التدوينات "تويتر"، قائلا، "الصحافة الصفراء لا تنتهي، للأسف هناك بعض المواقع مازالت تبحث عن تريند وفرقعة إعلامية على حساب الشائعات على الفنانين.. أقول لهم "عيب" احترموا مهنتكم".