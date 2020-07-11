ديفيد وفيكتوريا بيكهام يحتفلان بخطوبة ابنهما

Jul 11, 2020 أعطى كل من لاعب كرة القدم المعتزل ديفيد بيكهام ومصممة الازياء فيكتوريا بيكهام مباركتهما لابنهما المصور بروكلين بيكهام (21 عاماً) الذي اعلن خطوبته على حبيبته نيكولا بيلتز (25 عاماً). وتمت الخطوبة ضمن أجواء عائلية ضيقة خاصة مع تفشي فيروس كورونا. كما أكد بروكلين الخطوبة كاشفاً انه طلب الزواج من حبيبته ووافقت. وكانت الكاميرات قد رصدت بروكلين ونيكولا لأول مرة في اكتوبر 2019 وذلك بعد انفصال الأول عن حبيبته هانا كروس.







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