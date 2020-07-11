«ميوزك أورد» تهنئ عمرو دياب بمرور 20 عامًا على «تملي معاك»

حرص الحساب الرسمي لجائزة "ورلد ميوزك أورد"، على تهنئة الهضبة عمرو دياب بمناسبة مرور 20 عامًا على ألبوم "تملي معاك".

ونشر حساب الجائزة، صورة من غلاف الألبوم عبر صفحتها على "فيسبوك"، وكتبت في تعليقها: "اليوم عمرو دياب يحتفل بمرور 20 عامًا على (تملي معاك).. أحد أكثر الألبومات العربية شعبية ونجاحًا في كل العصور".



وحقق ألبوم "تملي معاك" نجاحًا كبيرًا بمجرد طرحه عام 2000، وتعاون عمرو دياب في الألبوم مع عدد من كبار الشعراء والملحنين مثل "مجدي النجار، بهاء الدين محمد، عمرو مصطفى، عصام كاريكا، شريف تاج، أمير طعمية وأيمن بهجت قمر".



واحتفل الهضبة عمرو دياب، بمرور 20 عامًا على إصدار ألبوم "تملي معاك" عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

Advertisements

ونشر عمرو دياب، صورة له عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، وهو يرتدي "البلوفر" الشهير الذي ظهر به في كليب "العالم الله"، وعلق قائلا: "20 سنة تملي معاك".

قد يهمك أيضا:

عمرو دياب يتصدر تريند التويتر

خالد حلمي يوجّه رسالة للفنانة إليسا عقب خروجه من "ذا فويس"