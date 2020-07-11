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صفاء أبو السعود تؤكد أن محمود رضا أحد أساطير الفن المصري

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القاهرة – لايف ستايل

نعت الفنانة والإعلامية صفاء أبو السعود، الفنان الكبير، محمود رضا، الذي رحل عن عالمنا ظهر اليوم، وقالت "أبو السعود" إن الفنان الراحل يعد أحد رواد وأساطير الفن الاستعراضي المصري، وساهم بفرقته وأعماله في حفظ ونشر تراثنا الشعبي في جميع أنحاء العالم، وستظل أعماله وإبداعاته خالدة في ذاكرة الفنان وقلوب الجمهور في الوطن العربي.

ومن المعروف أن عمرو دياب كان متزوجا من شيرين رضا ابنة الراحل محمود رضا وأنجب منها نور دياب، ويعد الراحل واحدا من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.

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