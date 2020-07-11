آسر ياسين يؤكّد وجود أفلام كثيرة تتعامل مع التحرش باعتباره شيئ طبيعي

ضمن حملة محاربة التحرش التي بدأتها مجموعةٌ من الفنانات المصريات وطالبن فيها الفتيات بعدم السكوت عن ما يتعرضن له، وذلك على إثر قضية الشاب أحمد بسام زكي وتحرشه بالعديد من الفتيات وتهديدهن، دخل الفنان المصري آسر ياسين على الخط ليوجه رسالة مختلفة عما تطرقت إليه زميلاته؛ إذ توجه بالحديث إلى زملائه الفنانين، وهو ما جعل الجمهور يعتقد أنه يقصد بكلامه الفنان عادل إمام تحديدا.

وقال آسر ياسين في مقطع فيديو جديد نشره عبر حسابه على إنستغرام، إن ظاهرة التحرش ليست جديدة، وأنه من البديهي أن يقوم الأهالي بتوعية أبنائهم، وكذلك أن تقوم الفتيات بتقديم بلاغات حال تعرضهن لمثل تلك المضايقات.

ولكن الفنان المصري حمّل المسؤولية في نشر التحرش لزملائه الفنانين؛ إذ أضاف قائلا: "أنا هتكلم على المسؤولية الفنية لأن من فترة مش بعيدة كان في أفلام كتيرة بتتعامل مع موضوع التحرش على إنه عادي، إنه البطل يلمس الست في حتة مش كويسة عادي، وأن الست الأجنبية دي أكيد مستباحة لأنها أجنبية، وفي الآخر البطل بيتحب وبينتصر ويبقى مثال للشباب".

متابعا القول: "بناشد كل زملائي الفنانين والمخرجين والكتّاب لازم نراعي الموضوع ده لأننا في الآخر واجهة للشباب.. لأ يعني لأ".

وفور نشر الفنان المصري لمقطع الفيديو هذا، اتجه الكثيرون من رواد مواقع التواصل الاجتماعي إلى أن آسر كان يقصد بكلامه النجم عادل إمام وأنَّ إمام هو أكثر الفنانين الذين روجوا إلى فكرة أن التحرش أمرٌ عادي في أفلامه، مشيرين إلى أن فيلم التجربة الدينماركية كان الدليل الأكبر على ذلك؛ إذ علق أحدهم بالقول: "الفنان العظيم عادل إمام نجم أعمال التحرش في السينما المصرية".

فيما علق آخر: "حد يمنشن ل عادل امام يقوله انت كبير المتحرشين".

بينما ربط أحدهم بين الجدل الدائر حول أن لباس المرأة يعد من أسباب التحرش وبين أفلام عادل إمام قائلا: "فعلا اللبس ملوش علاقة بالتحرش، بس كل اللي بنشوفه قدامنا ف الأفلام والمسلسلات والبرامج بتدعو للتحرش...أفلام عادل إمام مثلا كلها تحرش..ولا يخلو فيلم له من التحرش بأي واحدة حتى لو كانت كومبارس بتطلع مخصوص عشان يتحرش بها..وطبعا عادل إمام بيقدم التحرش بشكل كوميدي تحبب الشباب ف اللي بيعمله".

فعلا اللبس ملوش علاقة بالتحرش

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بس كل اللي بنشوفه قدامنا ف الأفلام والمسلسلات والبرامج بتدعو للتحرش

أفلام عادل إمام مثلا كلها تحرش

ولا يخلو فيلم له من التحرش بأي واحدة حتى لو كانت كومبارس بتطلع مخصوص عشان يتحرش بها

وطبعا عادل إمام بيقدم التحرش بشكل كوميدي تحبب الشباب ف اللي بيعمله

هذا وتعرّض الفنان آسر ياسين للهجوم أيضا من قبل بعض المتابعين، مستذكرين موقف يوسف الشريف من المشاهد الإباحية، والذي كان محط جدل منذ أيام؛ ما دفع بعضهم للربط بينهما والدفاع عن آسر بالقول: "ملحقناش نخلص من قصة يوسف الشريف اللي هاجموه عشان قرر ميعملش مشاهد ساخنة. بدأت قصة تانية مع آسر ياسين اللي بيهاجم تقديم التحرش وتبريره بالكوميديا في السينما...وبرضه اتهموه بإنه ضد (التلامس)، رغم إنه متكلمش عن كدا، ولا يوسف كان قال تلامس أصلا".

ملحقناش نخلص من قصة يوسف الشريف اللي هاجموه عشان قرر ميعملش مشاهد ساخنة. بدأت قصة تانية مع آسر ياسين اللي بيهاجم تقديم التحرش وتبريره بالكوميديا في السينما.

وبرضه اتهموه بإنه ضد (التلامس)، رغم إنه متكلمش عن كدا، ولا يوسف كان قال تلامس أصلا.#ضد_التحرش

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