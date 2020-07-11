شكرا لقرائتكم خبر عن يونيسيف تستعين بـ "بوب مارلي" بعد مرور 39 عاما على وفاته بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بالرغم من مرور 39 عاما علي وفاته ، إلا أن النجم العالمي بوب مارلي له بصمة قوية حول العالم ، حيث استخدمت اليونيسيف أهم وأشهر أغنيات مارلي هذا العام وذلك من أجل دعم إحدي الحملات الهامة للمنظمة وذلك يهدف محاربة فيروس كورونا " covid-19 "، وهو ما أكده موقع " نويز " .
فقد أشار أحد أفراد عائلة بوب مارلي أنه من المقررإعادة تقديم أغنية " One Love " و ذلك لدعم عمل مهم خاص باليونيسف ، فالهدف الرئيسي من تقديم هذه الاغنية هو لإعادة تصور عالم أكثر عدالة و تحديدا للأطفال الذين انقلبت حياتهم بسبب جائحة كورونا " COVID-19 " .
وحسب موقع "CNN " قالت ابنة النجم الراحل بوب مارلي " سيديلا مارلي " في بيان "منذ أكثر من أربعين عاما ، كتب والدي " One Love " عن الوحدة والسلام والحب العالمي في وقت كان فيه الكثير من المشاكل في العالم ، وحتى في الوقت الذي لا نتمكن فيه من الاجتماع ، تظل اليوم رسالته صحيحة فيمكننا تجاوز هذه الأزمة العالمية إذا اجتمعنا من خلال حب واحد وقلب واحد.
وقالت هنريتا فور المديرة التنفيذية لليونيسف " "تتحدث One Love بشكل مباشر عن حقيقة رئيسية واحدة حول هذا الوباء، فأفضل أمل لنا في التغلب على COVID-19 وإعادة تصور عالم أكثر مساواة وأقل تمييزًا للأطفال هو من خلال التضامن والتعاون العالميين "، واستكملت كلامها قائلة : " نحن سعداء لأن عائلة بوب مارلي قدمت دعمها السخي وإبداعها وحبها لمساعدة الأطفال الأكثر ضعفا " .
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