هل يستأجر جون سينا جزيرة ليقيم بها حفل زفافه على شاى شاريتزاده؟

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - هل يخطط جون سينا لاستئجار جزيرة ليقيم بها حفل زفافه علي شاي شاريتزاده؟ تساؤل انتشر بكثافة خلال الساعات الماضية ، و هو ما جعل الكثير من محبي سينا يعطوا الموضوع اهتمام كبير وهو ما ظهر بينهم عبر الـ social media ، إلا أن موقع " جوسيب كوب " الذي يكشف دائما صحة الأخبار المتداولة و نفي الشائعات أعلن أن ما يتردد إلا كذبة هدفها إثارة الكثير من الجدل إضافة إلى ضمان زيادة عدد قراء الموقع الذي نشر هذه الشائعة ، ففي الواقع أنه لم يكن هناك حتى تأكيد من الثنائي في مرحلة " الخطوبة" .

فقبل بضعة أشهر ذكرت مجلة " Life & Style " أن النجم وأسطورة المصارعة الحرةWWE جون سينا كان يضع كل تركيزه في التخطيط لحفل زفافه من صديقته ليكون حفلا مثالي و فخم ، والثنائي اللذان يتواعدان منذ أكثر من عام " أثيرت ضجة خطوبتهما " في فبراير الماضي وذلك بعد أن شوهدت شاراتزاده في سان دييجو وهي ترتدي خاتم من الماس .

وعلى الرغم من حقيقة أن شاي و سينا لم أكدوا شائعات الخطوبة ، إلا أن الشائعات مازالت مستمرة و المجلة نفسها استمر في نشر القصص الخيالية حول الثنائي، مؤكدين أن سينا ​​كانت على استعداد للقيام بكل ما يلزم لجعل يوم زفافه من شاي يوم مذهل و مثالي لها قدر الإمكان.

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وفي تقرير نُشر نقلا عن مصدر لم يكشف عنه أن شاي تريد دائمًا أن تتزوج على الشاطئ ، لذلك يفكر جون سينا في استئجار جزيرة استوائية ويطير جميع أصدقائهم إلى هناك علي متن عدد من الطائرات الخاصة ، كما يفكر في أن تحيي إحدى الفرق الغنائية الشهيرة هذا الحفل لجعل الأجواء أكثر جمالا و اثارة مما يتوقع العالم ، لكن بالتأكيد لم يكشف المصدر عن اسم الفرقة التي اختارها سينا لهذا اليوم .

فقد يبدو الأمر مكلف بالنسبة لأي شخص عادي ، لكن المصدر أصر على أن "المال ليس شيئا بالنسبة لجون سينا ، وهذا شيء جيد لأن ، فمن المقرر أن تصل تكلفة حفل الزفاف إلى ما يقرب من 5 ملايين دولار".