شكرا لقرائتكم خبر عن رانيا ياسين:نشأتي فى بيت فنى علمنى أن التمثيل مهنة اجتهاد وإلتزام ومعاناة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت الفنانة رانيا محمود ياسين، أنها نشأت فى بيت فنى من طراز رفيع، وتعلمت أن مهنة التمثيل هى اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة، كما أن هذه المهنة ليست كما ينظر إليها الناس على أنها بريق وأضواء، وأننا نتحصل على أموال طائلة، مشيرة إلى أنها مهنة صعبة تحتاج الصبر والجلد والاجتهاد.





وكتبت رانيا، عبر حسابها على انستجرام: "أنا رانيا محمود ياسين، متزوجة من الفنان محمد رياض وأخى الكاتب والفنان عمرو محمود ياسين، نشأت وترعرت فى بيت فنى من طراز رفيع، أب أكبر نجم فى مصر وفتى الشاشة الأول، وأم فنانة كبيرة ومهمة، ولكن وقتها واهتمامها الأهم هو أولادها، ربنا يخلى ويبارك فى أبويا الفنان والنجم الكبير والأب العظيم محمود ياسين، والنجمة والأم العظيمة شهيرة".

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وتابعت رانيا: "اتعلمت فى هذا البيت إن المهنة دى اجتهاد والتزام وصبر ومعاناة علشان توصل، وان احترامك لجمهورك من احترامك لنفسك، اتعلمت حب للمهنة دى بكل معانى الكلمة مهما كانت الصعاب، لازم اخلص لشغلى واديله من وقتى وصحتى وتركيزى وأعرف وانى بقدم رسالة وبقدم شيء يسعد الناس، يعنى بلعب دور علشان ألعب على مشاعر الناس وأخاطب عقولهم، يا إما أنجح إنهم يصدقونى، يا إما يقولوا مكنتش موفقة وساعتها ده أصعب إحساس، ولما تنجح تبقى أحلى فرحة فى الدنيا انك أسعدت الناس، وبعدها تدخل دوامة يا ترى أعمل إيه تانى يعجب الناس".





وأضافت رانيا: "كل القيم دى عشت بيها واتربيت عليها، اترسخت جوايا بالرغم من كل زمن العبث اللى إحنا بقينا فيه، الا انى مازالت لا أستطيع أن أكون غير الفنانة الملتزمة، لا أعرف أضرب أوردر ولا لما قسط الفلوس يتأخر أهدد انى مش نزله، ولا أعرف أعمل أى حاجه علشان أكون متواجدة واهو شغل وخلاص، وكل ما ابتعد شويه علشان ظروف بيتى وأولادى، أرجع أعانى علشان استرد مكانتى".





وكشفت رانيا: "هذه المهنة مش زى ما الناس شايفها بريق وأضواء، وفاكرين إننا كلنا بناخد فلوس فظيعة، مهنة صعبة عايزة صبر وجلد وصراع واجتهاد علشان تحقق اللى نفسك فيه، مش معنى انك ابن النجوم إن الطريق ملئ بالورود، لأ هو ملئ بالورود الجميلة اللى مليان بالأشواك".



