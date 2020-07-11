شكرا لقرائتكم خبر عن مسار إجبارى يحيى حفلا غنائيا بدار الأوبرا 22 يوليو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يحيى فريق مسار إجبارى، حفلا غنائيا على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية، يوم الأربعاء الموافق 22 يوليو في تمام الساعة الثامنة مساء، ويأتي الحفل ضمن برنامج الحفلات التي تنظمها دار الأوبرا المصرية بعد عودة النشاط الفني، والمقرر حضور عدد من الجماهير يقدر بنسبة 25%، تنفيذا لقرارت رئيس مجلس الوزراء للحد من انتشار فيروس كورونا بين المواطنين، مع إلزامهم ارتداء الكمامة.

يذكر أن برنامج عودة أنشطة الأوبرا يشمل حفلات لكوكبة من كبار نجوم الموسيقي والغناء في مصر والوطن العربي منهم الفنان الكبير محمد منيروالموسيقار الكبيرعمر خيرت والمطرب علي الحجار والفنان مدحت صالح، أوركسترا القاهرة السيمفونى، رائد موسيقي الجاز يحيى خليل.

والنفيخة، مسار إجبارى، فرقة أوبرا القاهرة، عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، المنشدان وائل الفشنى - الشيخ ايهاب يونس، بغدادى بيج باند، فرسان الشرق للتراث (عرض ريا وسكينة)، سعيد الارتيست، نسمة محجوب، اوركسترا صوت مصر بقيادة المايسترو احمد عاطف، فرقة الرقص المسرحى الحديث (عرض دموع حديد)، فرقة باليه أوبرا القاهرة، نوران أبو طالب، وسط البلد.

وفرق الموسيقى العربية بالأوبرا التى تشرف عليها الفنانة جيهان مرسى (عبد الحليم نويرة - القومية العربية للموسيقى - التراث للموسيقى العربية - الإنشاد الدينى - أوبرا الإسكندرية للموسيقى والغناء العربى) ، سلسلتى وهابيات وكلثوميات وحفلات طلاب مركز تنمية المواهب.