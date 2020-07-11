شكرا لقرائتكم خبر عن بعد اعتذار سمية الخشاب ..رزان مغربي أمام أحمد آدم في فيلم "صابر وراضي" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قالت الفنانة اللبنانية رزان مغربي، إنها سعيدة جدا بالتعاون للمرة الثانية مع أحمد أدم، من خلال فيلم "صابر وراضى"، وذلك بعدما شاركت معه في بطولة مسلسل الفوريجي في 2010.
وأضافت رزان فى تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" أنها سعيدة مع أحمد أدم بمشاركته فيلمه الجديد؛ لأنه صديق وسعيدة بالعمل ككل من خلال أحمد السبكي، والتعاون معه لأول مرة.
وأشارت إلى أنها ستبدأ تصوير مشاهدها من أول الأسبوع المقبل، وستذهب إلى التصوير بكل طاقة إيجابية ومتفاؤلة بنجاح الفيلم لأنه قصة جديدة وغير تقاليدي، وأتمنى الفيلم ينال إعجاب جمهور وقت عرض في السينمات.
فيلم "صابر وراضى" تأليف محمد نبوى وعلاء حسن وإخراج أكرم فريد وبطولة أحمد آدم ورزان مغربى ومحسن محيى الدين وجارى التعاقد مع باقى الفنانين المشاركين فى البطولة، وتدور أحداثه فى اطار كوميدي كعادة أحمد آدم فى أعماله إلا أنه يبتعد فى هذا العمل عن شخصية القرموطى التى قدمها فى آخر فيلمين وهما "قرمط بيتمرمط" العام الماضى و"القرموطى على خط النار" عام 2017.
وكان آخر أعمال رزان مغربى فى السينما، ظهورها كضيفة شرف فى فيلم "خط الموت" الذى تم عرضه العام الماضى، وهو فكرة سحر عصام وتأليف وإخراج محمد عادل، وبطولة علا غانم وأحمد صلاح حسنى وريم البارودى وعبد الإمام عبد الله ومحمد سليمان وإنجى خطاب وباسم قهار وعمرو ممدوح وأميرة نايف وعبد الله مشرف ومنير مكرم ومصطفى يوسف ومنى ممدوح وجليلة محمود.
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