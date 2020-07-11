شكرا لقرائتكم خبر عن تغمده الله بواسع رحمته.. الفنانة يسرا تقدم واجب العزاء في وفاة محمود رضا والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - حرصت الفنانة يسرا على تقديم واجب العزاء في الفنان الراحل محمود رضا، مؤسس فرقة رضا، الذي رحل عن عالمنا أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض عن عمر يناهز الـ 90 عاما.
وغردت الفنانة يسرا عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ناعية :"إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لصديقتي شيرين رضا في وفاة والدها الفنان العظيم محمود رضا.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".
وكان محمود رضا قد توفى ظهر أمس عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة، وهو والد النجمة شيرين رضا، والتى أكدت أنها لن تعلن عن مكان دفن الراحل، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد، والعزاء مقتصر على الأهل فقط.
محمود رضا واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبى المصرى، حيث أسس مع شقيقه على رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، حيث طاف بعدة بلدان بالصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الافراح أو المناسبات.
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