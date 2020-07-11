شكرا لقرائتكم خبر عن معلومات عن المنتجة الراحلة مى مسحال.. آخر أفلامها "30 مارس" لدينا الشربيني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شيع عدد كبير من أبناء الوسط الفنى جثمان المنتجة والكاتبة مى مسحال منذ ساعات قليلة، بعدما توفاها الله أمس على أثر جلطة مفاجأة، فضلا عن معاناتها خلال الفترة الماضية من مرض الفشل الكلوى، ويكشف ”الخليج 365” العديد من المعلومات عن المنتجة الراحلة.

مى مسحال منتجة وكاتبة فلسطينية اﻷصل تعيش فى مصر منذ سنوات طويلة، وهى مؤسسة شركة دانا للإنتاج والتوزيع الفني، التى قامت بإنتاج عدد كبير من اﻷفلام منها هارمونيكا، ليه يا بنفسج، فتح عينيك، أحلام الفتى الطايش الذي تم إنتاجه عام 2007 وقام ببطولته الفنان رامز جلال، وفيلم "أخر الدنيا"، وكذلك فيلم "سحر العيون"، الذى قام ببطولته الراحل عامر منيب وحلا شيحة، وفيلمى "فرقة بنات وبس"و"بنات وموتوسيكلات".

وعلى مدار السنوات القليلة الماضية ابتعدت "مسحال" عن الإنتاج حتى عادت مؤخرا ومعها نجلها رانى مسحال لاستئناف نشاط الشركة، وقامت بإنتاج فيلم "30 مارس"، من بطولة أحمد الفيشاوى ودينا الشربينى وياسمين رئيس وآخرين، وإخراج أحمد خالد موسى، حيث تم بداية تصويره خلال الأيام الماضية.

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قامت "مسحال" أيضا بإنتاج فيلم "ليه يا بنفسج"، وقد حقق نجاحا كبيرا حيث حصل على جائزة أحسن فيلم من مهرجان السينما العربية بباريس في فرنسا عام 1993.

مي مسحال لم تكتف فقط بإنتاج العديد من الأفلام لعدد مهم من النجوم خلال مسيرتها بل قامت بكتابة أكثر من فيلم كان آخرها هو" بتربوابة الزمن" الذي عرض في عام 2017 وهو يعد كذلك آخر الأعمال السينمائية التي قامت بإنتاجها وهو من بطولة مجموعة كبيرة من النجوم الشباب هم كريم محجوب، محمد جمال، ميرنا نور الدين، نور أبو سنينة، والعمل من إخراج عثمان ابو لبن.