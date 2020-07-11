شكرا لقرائتكم خبر عن سيرين عبد النور تغازل زوجها:لو عاد بى العمر لتزوجتك مرة أخرى..فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - غازلت النجمة اللبنانية سيرين عبد النورزوجها بمناسبة احتفالها بعيد زواجها الـ 13 عاما حيث لم تكتفى بالاحتفال ليوم واحد لكنها تقوم كل يوم بارسال كلمات حب وهيام لزوجها " فريد "عبر مواقع التواصل الاجتماعى وهذه المرة على صفحتها بموقع التواصل الاجتماعى الانستجرام قامت بنشر فيديو لها مع زوجها فريد مساء أمس "في 8/7/2007 قررت أنا وفريد الزواج. وتابعت: "كثر منكم بات يعلمون كم أحب هذا الرقم، أشعر بأنه رقم للنصر وطاقة ايجابية كبيرة، وأتذكر جيدا انني لم انزل من السيارة بسرعة لدى وصولي إلى الحفل، فقال فريد لأصحابنا: "شكلها غيرت رأيها"

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وأضافت سيرين في ختام الفيديو وهي تنظر إلى فريد: "لم أغير رأيي لا الآن وليس فيما بعد وفي حال عاد الوقت بي الى الوراء اعود واقرر الزواج منك وفي تاريخ 8/7/2020 "

كانت الفنانة سيرين عبد النورقد حرصت على الاحتفال بمناسبة عيد زواجها الذى وذلك بعدما مر على زواجها 13 عاما، لتنشر أكثر من صورة لها مع زوجها فريد رحمة عبر حسابها الرسمي على موقع انستجرام استرجعت من خلالهما ذكريات الزفاف وعلقت علي الصور بكتابة : " صاروا ١٣ سنة والعمر كله يا رب".ي وقت سابق، شاركت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، صورا لها، بإطلالة مميزة مرتدية ملابس بيضاء، لاقت تفاعلا كبيرا بين متابعيها.