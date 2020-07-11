شكرا لقرائتكم خبر عن بحترم فنه لكن ماينفعش..كاتى بيرى متحدثة عن كانى ويست بعد ترشحه لرئاسة أمريكا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الصداقة التي تجمع النجمة العالمية كاتي بيري بـ مغنى الراب كانى ويست، لم تمنعها من قول وجه نظرها بكل شفافية بعد إعلانه عن ترشحه لرئاسة أمريكا 2020، حيث أكدت بيرى أنها تحب كانى زوج كيم كاردشيان كفنان، لكن مسألة ترشحه كرئيس تجدها "غريبة بعض الشيء".

وأشارت كاتي بيرى إلى أنها هى واحدة من الملايين الذين يقدرون فن كانى ويست، إلا أنها لا تأخذ ترشحه لرئاسة أمريكا على محمل الجد.

وكان رد كاتى بيرى صادقاً، ولكن دبلوماسياً، عندما سُألت عن شعورها حيال محاولة كانى ويست مؤسس Yeezy، أن يكون رئيس أمريكا تصريحات امس الجمعة على Hits Radio: "ما تعلمناه بالنظر إلى الوراء هو أن وظيفة رئاسة أمريكا هي الأنسب لشخص لديه خبرة ومحترف في هذا المجال".

واضافت "أعتقد أننا رأينا وتعلمنا من التجربة أنه عندما لا يكون لدينا إيجابيات وخبرة فى الأمر ، يمكن أن يصبح غريبًا بعض الشيء، وأوضحت أنها لا تزال تحترم كانى، حيث علقت : أنا أحب كانى، إنه مدهش أنا فقط اقول، كما تعلم، أنا أحبه كفنان. وأعتقد أنه مميز ولا يصدق كفنان وصانع فن مختلف، وهذا أكثر ما أحبه فيه".

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وترجم البعض أن تصريحات كاتى بيرى بقولها شرط الخبرة فى رئيس أمريكا، بأنها تقصد الرئيس الحالى ترامب، وأنها تهاجمه بشكل غير مباشر، وذلك خلال إيضاح وجهة نظرها فى نية ترشح كانى ويست لرئاسة أمريكا فى الإنتخابات المقبلة.

وكان قد فجأ النجم العالمي كاني ويست، وزوج نجمة تليفزيون الواقع كيم كاردشيان، العالم بقراره الترشح لرئاسة الجمهورية بالولايات المتحدة الأمريكية، وهو الخبر الذى آثار الكثير من الجدل بمجرد إعلانه.

وقال "ويست" البالغ من العمر (43 عامًا) عبر صفحته الشخصية بموقع التدوينات القصيرة "تويتر" إنه قرر الترشح للسباق الرئاسي، حيث غرد قائلاً: "يجب علينا الآن أن نحقق وعد أمريكا من خلال الثقة بالله وتوحيد رؤيتنا وبناء مستقبلنا.. أنا أترشح لرئاسة الولايات المتحدة"، مختتمًا تدوينته بهاشتاج # 2020VISION (رؤية 2020).