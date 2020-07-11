شكرا لقرائتكم خبر عن كورونا حول كورتني كاردشيان لخبيرة تجميل .. مبتضيعش وقت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مع استمرار تفشي فيروس كورونا " COVID-19 " ، يبقى العديد من النجوم العالميين في منازلهم للحد من التعرض للفيروس وانتشاره، إلا أن نجمة تليفزيون الواقع الشهيرة كورتني كاردشيان قررت أن تفيد كم كبيرمن محبيها ومعجبيها وذلك بإعطائها نصائح حول الصحة والعناية بالبشرة في المنزل، فمن المعروف أن كورتني هي واحدة من أبرزأيقونات الجمال في العالم و تعلم جيدا كيف تبدو جميلة ومشرقة ليس فقط خلال حضورها الحفلات والسهرات بل خلال حياتها اليومية .

استعانت كورتني كاردشيان البالغة من العمر ( 41 عاما ) بمساعدة معالجتها بالتدليك صوفي لونسينجر لكي تعلم متابعين كاردشيان كيفية القيام بتدليك الوجه في المنزل، وجاء تصوير كورتني كاردشيان للفيديو الخاص بتقديمها النصائح الجمالية لمعجبيها من داخل " الحمام " وظهرت كورتني بملابس رياضية بسيطة باللون الأسود .

أشارت صوفي في الفيديو أن أهم الخطوات التي تجعل وجهم أكثر إشراقة وكأنك اخذتي قسط كافي من الراحة و استخدام زيوت الوجه و" السيروم والترطيب وعمل " إضافة الي عمل " مساج " تدليك الوجه كروتين يومي لمدة 15 دقيقة فقط .

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