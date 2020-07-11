شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل الدورة الخامسة لمعرض التصميمات المسرحية العالمية بسبب كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قرر مجلس إدارة ال OISTAT تأجيل الدورة الخامسة لمعرض التصميمات المسرحية العالمية WORLD STAGE DESIGN (WSD2021)، وذلك بعد التشاور مع الجانب الكندى، حيث كان من المقرر إقامته فى مدينة كالجوى فى كندا فى أغسطس 2021 ، وذلك بسبب الظروف التى يواجهها العالم جراء إحتياطات فيروس كورونا ، ورغبة الكثير من المصممين المسرحين بالمشاركة بشكل فعلى فى الدورة الخامسة.

معرض التصميمات المسرحية العالمية WORLD STAGE DESIGN ، هو معرض دولى يقام كل أربع سنوات فى بلد مختلفة من بلدان العالم تقوم إدارة OISTAT بإختيارها لإستضافة المعرض ، ويتقدم إليه مصممون المسرح على مستوى العالم فى مجالات الديكور والأزياء والإضاءة ، بأعمالهم للمشاركة فيه وينتظروه الكثيرون منهم من دورة إلى ا لأخرى .

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يذكر أنه قد تم فتح باب التقديم للدورة الخامسة من المعرض فى نهاية شهر يانير الماضى ، وكان من المقرر أن يقام فى الفترة من 5 إلى 15 أغسطس 2021 ، والمعرض هو أحد أنشطة الهيئة العالمية للسينوغرافيا ومعماريين وتقنيين المسرح ، ويتقدم كل كصمم بنفسه لتسجيل أعماله عبر الإنترنت من خلال لينك تابع للمعرض، والمعرض به أقسام مختلفة سواء للمحترفين أو للواعدين والطلبة وحديثى التخرج ، ويختار المعرض عن طريق لجنة تحكيم عدد من الأعمال المرسلة من المصصمين لعرضها فعليا فى معرض كندا ، على أن يكون رسوم تسجيل تاتصميم للمسرحية الواحدة 30 دولارا.