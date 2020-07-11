"من القائمة التي حازت حب الجميع".. "الحلفاوي" يحيي ذكرى إبراهيم يوسف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرص الفنان القدير نبيل الحلفاوي، على إحياء الذكرى السابعة لوفاة إبراهيم يوسف، لاعب المنتخب ونادي الزمالك.

وكتب الحلفاوي، عبر حسابه على تويتر، قائلا: "‏رحمه الله.. كان من القائمة التي حازت حب الجميع على اختلاف انتماءاتهم.. بموهبته المقترنة بالخلق الرفيع.. كان ودودا بشوشا تستريح لمجرد رؤيته" .

يذكر أن الراحل إبراهيم يوسف هو شقيق إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة نادي الزمالك. وتحل اليوم الذكرى السابعة على رحيله، إذ غادر عالمنا في مثل هذا اليوم من عام 2013.