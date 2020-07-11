عمر الشناوي لـ"الخليج 365": أنا رجل أعمال في "الهجام" وأواجه أحمد عبدالله محمود

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر:

ينتظر الفنان عمر الشناوي، طرح فيلمه الجديد "الهجام" بدور العرض السينمائي.

وأكد الشناوي، في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365"، أنه انتهى من تصوير جميع مشاهده في الفيلم، مشيرا أن الهجام هو اسم مؤقت للعمل، وقد يتم تغيير الاسم قبل قبل طرحه في "السينمات".

وكشف عمر الشناوي، أنه يجسد بالعمل شخصية رجل أعمال تضعه الظروف في مواقف صعبة، وقصته ترتبط بعمه الذي يجسده الفنان محسن محيي الدين، وتحدث جريمة قتل ما تدفعه لمواجهة بينه وبين أحمد عبدالله محمود.

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وأضاف، أنه لا يعلم شيئا عن موعد عرضه، مشيرا إلى أن الجهة المنتجة له لم تحدد موعدا حتى الآن.

وقال إنه لا يشترط أمورًا بعينها ليوافق على أي دور، موضحًا "أي حاجة جديدة عليا بتكون لطيفة بالنسبالي.. وبكون مبسوط بأي حاجة تيجي إني هبذل فيها مجهود وأنا بقدمها".

وكان الشناوي، شارك مؤخرا في مسلسل" ليه لأ" الذي عُرضت حلقاته على تطبيق شاهد vip. كما اعتذر عن المشاركة في فيلم "موسى".

فيلم "الهجام" بطولة عمر الشناوي وأحمد عبدالله محمود، ومحسن منصور، ونهى عابدين، ووائل عبدالعزيز، ومحمود فارس، وإخراج مرقس عادل.