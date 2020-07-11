"النهار" تطرح برومو برنامج هالة فاخر الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر: تستعد الفنانة هالة فاخر، للظهور على الشاشة ببرنامجها الجديد "هالة خاصة". وطرحت قناة النهار، برومو البرنامج عبر يوتيوب، لتعلن عن طرح البرنامج قريبا على شاشتها. Advertisements البرنامج سيكون جاهز للعرض خلال النصف الأخير من شهر يوليو الجاري وهو برنامج فني اجتماعي ثقافي يشمل جميع اهتمامات المجتمع وسيكون ملماً بكل ما يهم المواطن المصري والعربي. ويعرض على مدار يومين في الأسبوع، وسيناقش جميع القضايا الموجودة على الساحة، ويتناول العديد من الملفات الفنية والثقافية وكل ما يتعلق بالموضة والأزياء، كما يلقي الضوء على أبرز التريندات الأسبوعية ويقدم مجموعة من الفقرات المختلفة في صورة جديدة.

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