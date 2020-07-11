بعد ٧ سنوات.. شكران مرتجي تتذكر "نضال سيجري": "مكانك لا يسكنه أحد"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة السورية شكران مرتجي، على إحياء الذكرى السابعة لصديقها الراحل نضال سيجري .

ورثته بفيديو، يحمل صورته وكلماته الأخيرة التي وجهها إلى الشعب السوري قبل وفاته، قائلة: "اسمح لي يا صديقي أن أستعير صوتك وأقول.. الحب هو الخلاص .. الحب هو الحل يا أولاد أمي.. الحب هو الحل يا وطني".

وكتبت شكران، على الفيديو الذي طرحته عبر حسابها على إنستجرام، قائلة: "مرت سنوات سبع.. ولكنك لم تمر ولم تغادر الذاكرة والقلب.. مرت سنوات وأنت، أنت ملك البنفسج وحارس الياسمين، وابن أمك سوريا العظيمة.. مرت سنوات مكانك لا يستطيع أحد أن يسكنه".

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وتابعت: "فهناك نضال واحد.. لا يشبه أحد ولا يشبهه إلا الرحيل الذي أخذه.. لأنه أحبه وأراده صديقا.. في زمن كثر الضيق، وقل الصديق.. نضال لن أخبرك بشئ.. فأنت تعرف كل شيء ".

وأضافت: "من قال ان اليتم من فقد أب أو أم.. اليتم فقد صديق ربما.. وأنا يتيمة يا نضال.. الفاتحة 11_7_2020، ٧ سنوات على الغياب".

يذكر أن الفنان السوري نضال سيجري توفي عام 2013 بعد صراعٍ مع المرض.