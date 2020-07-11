إيرادات الجمعة.. "Bloodshot" يحتل الصدارة و"Siberia" في المركز الرابع

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

تنفيذًا لقرارات مجلس الوزراء، بإعادة فتح دور العرض السينمائي، على ألا تستقبل كل قاعة عرض أكثر من 25% من طاقتها الاستيعابية؛ تطبيقًا للإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد، تستقبل "السينمات" الجمهور.

ونستعرض في السطور التالية، ما حققته الأفلام الأجنبية المعروضة في شباك التذاكر المصري من إيرادات يوم الجمعة 10 يوليو..

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احتل المركز الأول في قائمة إيرادات شباك تذاكر الأفلام الأجنبية بدور العرض المصرية، فيلم "Bloodshot"، بطولة Vin Diesel، بعد تحقيقه 61 ألفا و822 جنيهًا، وجاء في المرتبة الثانية فيلم " "The Invisible Man، بطولة Elisabeth Moss، محققًا 38 ألفًا و387 جنيهًا، وحصل على الترتيب الثالث فيلم " The Call Of The Wild" بطولة Harrison Ford، محققًا 16 آلاف و929 جنيهًا.

يأتي في الترتيب الرابع فيلم "Siberia" بطولة Willem Dafoe، والذي حقق 15 ألفًا و124 جنيها، وذهب المركز الخامس لفيلم "Bad Boys For Life" بطولة ويل سميث، وبلغ ما حققه من إيراد أمس 11 ألفا و832 جنيها، أما المركز السادس فحصل عليه فيلم "Brahms: The Boy 2" محققًا 11 ألفا و131 جنيها.

فاز بالمركز السابع فيلم "Onward" بطولة Tom Holland، وحقق 8 آلاف و727 جنيها، وذهب المركز الثامن لفيلم " Escape From Pretoria"، بعد تحقيقه 8 آلاف و256 جنيها، وفي المركز التاسع يأتي فيلم "I Still Believe"، بطولة K.J. Apa، بعد تحقيقه 8 آلاف و14 جنيها.