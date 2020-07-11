ياسين السقا يستعيد ذكرياته مع أول مشروعاته الفنية inside out

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

استعاد ياسين السقا نجل الفنان أحمد السقا، ذكرياته مع أول مشروعاته الفنية وهو الفيلم القصير inside out.

ونشر ياسين، صورة له من كواليس العمل، عبر حسابه على إنستجرام، وعلق: "من مشروعي الأول منذ عامين".

ونالت الصورة إعجاب الفنانة هند صبري، بينما اكتفى الفنان أحمد السقا بوضع قلوب تعليقا على صورة نجله.

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وكان ياسين، قد أوضح في وقت سابق، أن فيلمه الروائي القصير "inside out"، الهدف منه إرسال رسالة لأي إنسان يمر بمرحلة صعبة في حياته، ليفكر جيدًا قبل أن يتخذ أي قرار، مشيرًا إلى أن هذه الرسالة هدفها أن الناس تفكر بره الصندوق، وتنظر للظروف من وجهة نظر مختلفة وإيجابية أكثر.

وتابع، أن هناك كثيرين على مستوى العالم يواجهون ظروف في مرحلة من حياتهم تجعلهم يفقدوا أي أمل في الحياة ويشعرون أن حياتهم ليس لها قيمة، موضحًا أن هذه المرحلة يمكن أن تدفعهم لعمل أي شيء ليهربوا من هذا الإحساس، فأحيانا يعبرون عن أنفسهم بطريقة خاطئة تعرضهم للأذى.

وأضاف: "لازم نبطل نحكم على الناس، ولازم نعرف كويس إن كلامنا ممكن يقتل أي حد بيعدي في مرحلة صعبة فيها ضغوط هو أصلاً مش عارف يستحملها، وده عشان محدش فينا عارف إيه الظروف اللي غيرنا بيعدي بيها".