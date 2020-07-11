تامر حسني معلنا استئناف "مش أنا": "حاسس إني بعمل أهم أفلام حياتي"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

عاد الفنان تامر حسني وفريق عمل فيلمه الجديد "مش أنا"، لاستئناف التصوير، بعد توقف دام ٤ أشهر بسبب جائحة كورونا.

ونشر تامر صورة له عبر حسابه الشخصي على موقع انستجرام، معلقا "رجعنا من ٣ أيام نصور باقي فيلم (مش أنا)، أنا حاسس اني بعمل أهم أفلام حياتي.. ان شاء الله يعجبكم".

"مش أنا" قصة وبطولة تامر حسني، إخراج سارة وفيق، يشارك في العمل حلا شيحة وسوسن بدر.

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