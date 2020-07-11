يسرا تقدم العزاء لشيرين رضا في وفاة والدها

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

حرصت الفنانة الكبيرة يسرا، على تقديم واجب العزاء للفنانة شيرين رضا، في وفاة والدها الفنان القدير محمود رضا.

وكتبت يسرا، عبر حسابها على تويتر، قائلة: "إنا لله وإنا إليه راجعون.. خالص عزائي لصديقتي شيرين رضا في وفاة والدها الفنان العظيم محمود رضا.. تغمده الله بواسع رحمته وأسكنه فسيح جناته وألهم أهله وذويه الصبر والسلوان".

يذكر أن الفنان الكبير محمود رضا، وافته المنية، عن عمر ناهز 90 عاما بعد صراع مع أمراض الشيخوخة.

ويعد محمود رضا، واحد من أساطير الرقص في مجال الفن الشعبي المصري، إذ أسس مع شقيقه علي رضا فرقة "رضا" للفنون الشعبية في نهاية الخمسينيات، طاف عدة بلدان في الصعيد والأرياف حتى يتعرف على العادات والتقاليد وطريقة اللبس والرقص في الأفراح أو المناسبات.