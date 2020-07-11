نسرين طافش لجمهورها: "لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هاني صابر :

وجهت الفنانة نسرين طافش، رسالة ونصيحة لمتابعيها وجمهورها عبر حسابها على إنستجرام.

ونشرت نسرين، صورة لها، وعلقت: "تذكر دائما، أنك لست محدودا بفرصة واحدة أو مستقبل معين.. الحياة أوسع من أن تتمسك بشيء ظنا منك بأنه قد لا يتكرر".

نسرين طافش شاركت مؤخرًا فى مسلسل "ختم النمر" سيناريو وحوار محمد عبدالمعطي، ومن إخراج أحمد سمير فرج، بطولة أحمد صلاح حسني.