غدا.. "mbc مصر" تعيد عرض "الكابوس" لغادة عبدالرازق

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

تبدأ قناة "MBC مصر" عرض الدراما الاجتماعية "الكابوس"، يومياً بداية من غد الأحد في تمام الساعة السادسة مساءً.

يروي المسلسل في حكاية غنية بالتشويق قصة امرأة عصامية تسعى للارتقاء بحياتها وتحسين أوضاع عائلتها ثم معاناتها، إذ تعيش حياة مليئة بالألغاز منذ فقدت ابنها، والصدمات المتكررة خلال بحثها عنه، وخيبة الأمل التي تمر بها عند اكتشافها مقتله، ولا تنشغل سوى بهم وحيد هو العثور على القاتل والاقتصاص منه، وأثناء هذه الرحلة تلاحقها الكوابيس لتكشف خبايا ماضيها وتفاصيله وتربط بينه وبين الحاضر، وتدرك بأن ولدها واجه انتهازية عدة أشخاص وبات له أعداء كثر نتيجة استهتاره وأنانيته، والتربية الخاطئة التي تلقاها منذ الصغر. ولن تتأخر حتى تكتشف مرارة الحقيقة التي تظهر في المشاهد الأخيرة، في ظل أحداث تتصاعد حلقة بعد أخرى.

كما يطرح المسلسل في موازاة قصة الأم ومعاناتها، قصصا أخرى لآباء وأمهات نجحوا في تربية أولادهم ووضعوهم على الطريق الصحيح، وآخرين أخطأوا في هذه المهمة بسبب الظروف الاجتماعية والاقتصادية لكل أسرة وعلاقة كل منهم بمقتل ابنها "فارس".

مسلسل "الكابوس" من كتابة هالة الزغندي وإخراج إسلام خيري، ويضم مجموعة من النجوم، منهم غادة عبدالرازق، كريم محمود عبدالعزيز، آيتن عامر، محمد شاهين، أحمد راتب، كريم قاسم، بيومي فؤاد، سلوى عثمان، رحاب الجمل، محمد عادل، فتوح أحمد، وفاء مكي، بدرية طلبة، أحلام الجريتلي، لمياء الأمير.