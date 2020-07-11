تراند اليوم : زوجة "عثمان بن أرطغرل" تثير الجدل بصورة مع "كاران" وهكذا رد زوجها



أحدثت النجمة التركية فهرية أفجين، زوجة الفنان التركي الشهير بوراك أوزجيفيت، الذي يقوم بدور "عثمان بن أرطغرل"، في المسلسل التركي التاريخي "المؤسس عثمان"، الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشر صورة لها رفقة طفلها "كاران".

ونشرت فهرية صورتين لها رفقة "كاران"، وهو ينظر بعينه بنظرات حادة كما يفعل والده في مسلسله، وعلّقت على الصور بالقول:"ذو النظرة الحادّة كأبيه".

وظهر الطفل وهو ينظر بعينيه بشكل حاد مثل أبيه تمامًا في المسلسل التاريخي، ما أثار جدلا بين متابعيها الذين تفاجأوا بهذه النظرة من طفل صغير.

وتفاعل المتابعون مع الصور بشكل كبير، إذ تخطى عدد معجبيها الـ2 مليون إعجاب، إضافة للكثير من التعليقات التي تحدثت عن الشبه الكبير بين الطفل وأبيه، ولاسيما لنظرة العينين.

من جانبه رد "بوراك"، على تعليق زوجته فهرية ووصف نظرات ابنه بـ"الذئب"، وكتب: "ذو نظرة الذئب خاصتي".

مسلسل "المؤسس عثمان"، يحظى بمشاهدات مليونية في أكثر من 170 دولة، وقبله كان الحقبة الأولى من المسلسل والتي عرفت باسم "قيامة أرطغرل".