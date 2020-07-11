منير بن حسين: "قلبي قديش حبك" تجربة سينمائية رومانسيه بين مصر وتونس

وقع اختيار الكاتب التونسي الشاب منير بن حسين، على النجمين مريم نور الدين وريان يوسف، وذلك لخوض بطولة أول أفلامه السينمائية "قلبي قديش حبك"، وذلك للمشاركة في عدد من المسابقات الرسمية للمهرجانات الدولية في شمال إفريقيا وعلى رأسها القاهرة السينمائي الدولي ومهرجان أيام قرطاج

السينمائية.

وقال منير بن حسين، في تصريحات صحفية، إن فيلم "قلبي قديش حبك"، يمثل حالة حب رومانسية بين بطلين يقعان فى العديد من المشاكل بسبب الأوضاع المجتمعية التي نعيشها حاليًا، ومن المقرر البدء في جلسات العمل

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مع نهاية الشهر الحالي.

وأضاف "بن حسين" أن الفيلم من إخراج مريم فتيتي، وجاري اختيار فريق العمل مع الشركة المنتجة لبدء التصوير خلال الأيام المقبلة، وجاري معاينة أماكن التصوير والتي ستكون من بينها مصر والمغرب وتونس.

منير بن حسين، من مواليد تونس ويعمل ككاتب في عدد من الصحف والمواقع الإخبارية، كما يعمل في توزيع الموسيقى لعدد من النجوم الكبار.