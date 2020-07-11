على إنستجرام.. هبة مجدي تحتفل بعيد ميلاد والدها

نشرت الفنانة هبة مجدي صورة برفقة والدها الراحل، وذلك احتفالاً بعيد ميلاده، وذلك عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت هبة على الصورة قائلاً:"عيد ميلاد سعيد في الجنة يابابا"، وشاركت

جمهورها بصورة من طفولتها معه.

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يذكر أن هبة قد شاركت في الموسم الرمضاني الماضي من خلال مسلسل "فرصة تانية"، من تأليف مصطفى جمال هاشم، وإخراج

مرقس عادل، وبطولة كل من ياسمين صبري، محمود البزاوي، شادي جمال هاشم، إدوارد، هبة عبدالغني، سارة الشامي، كريم عبدالخالق، هبة مجدي، إبتهال الصريطي، نهال عنبر، أحمد الشامي، كريم سرور، غفران محمد، عصام السقا، أحمد مجدي، أيتن عامر، عمر الشناوي، دياب، أحمد النجار.